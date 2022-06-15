* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:43 — REGNUM После противоречивых решений афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о назначениях и по общественным делам, обострились этнические разногласия в среде командиров и боевиков группировки.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Информационное агентство «Шафакна» со ссылкой на газету «8 Собх» цитирует местные источники на севере Афганистана. Сообщается, что некоторые из командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе были помещены под домашний арест, также прилагаются усилия по разоружению других командиров. Планы по аресту узбекского командира «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также вызвали недовольство других командиров, и лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере мобилизуют свои силы против движения.

В то же время продолжаются попытки арестовать или ликвидировать маулави Мехди Муджахида. По словам людей, близких к командиру, он бежал из Кабула в Балхаб ночью из-за планов с целью его убийства, и теперь ему угрожает опасность быть арестованным или убитым. Говорят, что этнические раздоры между командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) курирует начальник главного штаба армии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти разногласия усиливаются, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отвергали их и настаивали на инклюзивности своего режима.

Источники на севере Афганистана сообщают, что внутренняя борьба среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливается. Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались во второй раз разоружить своего узбекского командира в провинции Фарьяб, что привело к эскалации напряжённости между членами группировки. Другой местный источник сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё добиваются разоружения других узбекских командиров в провинции Фарьяб.

Два дня назад произошло столкновение между узбекским командиром батальона 4-й бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Ихсануллой Туфаном и пуштунским командиром фарьябской бригады муллой Мансуром Джаведом, в результате которого пять человек были убиты и ранены. Местные источники утверждают, что мулла Мансур добивался разоружения и ареста кари Ихсануллы. Согласно этим источникам, такие действия усилили этнические разногласия внутри талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и по этой причине кари Салахуддин Аюби, один из узбекских командиров, близких к Махдуму Раббани, заявил о своей поддержке кари Ихсануллы Туфана. После столкновений между узбекскими и пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе из центра поступил приказ мулле Фазилю, заместителю министра обороны, арестовать кари Ихсануллу Туфана и кари Салахуддина Аюби и доставить их в Кабул. Эти двое считаются влиятельными узбекскими командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны. Согласно источнику, мулла Фазиль не смог арестовать кари Салахуддина и кари Ихсануллу и вернулся в Кабул ни с чем.

С другой стороны, источники добавляют, что командиры узбекских и таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мобилизуют находящиеся под их командованием вооружённые силы в провинции Фарьяб. Согласно местным источникам, кари Салахуддин Аюби вернулся в уезд Кайсар, откуда пытается мобилизовать узбекских командиров и их подчинённых для отпора в случае нападения пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также сообщается, что некоторые другие недовольные командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере страны, особенно в Фарьябе и Тахаре, пытаются присоединиться к этим командирам для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Другой источник в Кабуле сообщил, что урегулированием межэтнического спора в рядах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимается штаб армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из столицы. Согласно сообщениям, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к военному наступлению на севере страны, чтобы разоружить, арестовать или ликвидировать недовольных командиров группировки.

Ранее, в январе 2022 года фракция Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разоружила некоторых непуштунских командиров в провинции Фарьяб якобы за сотрудничество с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По окончании операции по разоружению командиров из других этнических групп, фракция Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в январе арестовала Махдума Алама Раббани, одного из самых влиятельных узбекских командиров. Затем, по приказу муллы Фазеля, заместителя министра обороны, он был переведён в Мазари-Шариф, столицу провинции Балх, а позже был помещён под арест в Кабуле по обвинению в сотрудничестве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Раббани провёл более трех месяцев в разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и после освобождения из тюрьмы вернулся в Фарьяб. Он до сих пор находится в этой в провинции. До того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, Раббани был командующим силами группировки в провинции и сыграл ключевую роль в захвате Фарьяба и Джаузджана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Мобилизация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для убийства Мехди Муджахида

Одновременно с ростом напряжённости в Фарьябе источники в Сарипуле также сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются арестовать или ликвидировать маулави Мехди Муджахида. Он является хазарейским командиром «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб, Сарипуль. Согласно источникам на севере страны, Мехди Муджахид бежал ночью из Кабула, от группировки Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и направился в Балхаб. Балхаб — родина Мехди; после прибытия он пять раз ответил отказом делегациям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на предложение о возвращении в Кабул.

Местные источники в Сарипуле говорят, что конфронтация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с хазарейским командиром привела к его выходу из рядов движения. Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются вернуть его в свои ряды, но пока безрезультатно.

Ранее в результате столкновений между маулави Мехди и маулви Атауллой, талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главой уезда Балхаб, были убиты и ранены десять человек. После столкновения маулави Атаулла бежал из Балхаба. Через несколько дней после столкновения маулави Мехди назначил Али Хасана Хакими главой уезда Балхаб. В ответ на это решение талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начальник полиции провинции Сарипуль выпустил информационный бюллетень, в котором назначение Хакими было объявлено незаконным, а маулави Мехди назван безответственным человеком.

Необходимо отметить, что конфронтация между Мехди Муджахидом и лидерами движения, особенно с фракцией Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обостряется. Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), от имени движения связался с маулави Мехди, чтобы разрешить спор. Однако, как сообщают информированные источники, разговор закончился безрезультатно. С другой стороны, источники добавляют, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли вернуть маулави Мехди Муджахида в Кабул, они в настоящее время мобилизуют своих бойцов, чтобы арестовать или ликвидировать его.

В последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместили батальон солдат численностью 500 человек в самом центре провинций, населённых хазарейцами. Батальон дислоцируется на стыке уезда Балхаб провинции Сарипуль и уезда Дарайе-Суф провинции Саманган. Расположение этого батальона таково, что он контролирует дорогу, соединяющую уезды Дарайе-Суф в Самангане, Балхаб в Сарипуле и Якавланг в Бамиане, населённые хазарейцами. Часть бойцов этого батальона составляют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-смертники. Предполагается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала блокируют уезд Балхаб со всех сторон, а затем проведут военную операцию по ликвидации маулави Мехди.

Источники, близкие к Мехди Муджахиду, уверены, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются ликвидировать маулави Мехди и его людей. Мехди является известным хазарейским деятелем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали непуштунских командиров для свержения республики. Мехди был одним из влиятельных командиров группировки на севере, не относящимся к пуштунскому этносу. Он сыграл ключевую роль в захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Сарипуль и других северных районов. После захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), маулави Мехди Муджахид четыре месяца служил начальником разведки провинции Бамиан, прежде чем его вызвали в Кабул. Согласно местным источникам, в настоящее время в уезде Балхаб под командованием Мехди Муджахида находятся тысячи боевиков. Мехди также прилагает усилия по вербовке ещё большего количества людей.

Бойцы и командиры других национальностей чувствуют себя отчужденными от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).