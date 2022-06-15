Москва, 15 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Пересмотр распределения природной ренты может потребовать полное изменение финансовой системы России. Об этом 15 июня заявил заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме, отвечая на вопрос о возможности принятия закона о природной ренте по аналогии с ОАЭ и Норвегией.

Kremlin.ru Александр Козлов

«Сейчас система распределения доходов, которые приносят отрасли, выстроена таким образом, что идёт общекотловой принцип и, соответственно, потом идёт эта работа», — заявил Козлов.

«Если этот вопрос поднимать, мне кажется, он коснётся не только вопроса недропользования — то же самое и сельское хозяйство может поднять и так далее и так далее. Мне кажется, это более широкий, комплексный вопрос с точки зрения изменения финансовой системы нашей страны. Если разрешите, я не буду комментировать в данном случае», — указал он.

Указанный закон о природной ренте предполагает, что часть доходов от продаж природных ресурсов получает непосредственно население. В России в настоящее время природная рента образует доходы государства и компаний, добывающих полезные ископаемые.