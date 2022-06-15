Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM Недопустимо героизировать участников январских беспорядков, которые охватили многие города Казахстана. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Превращать тех, кто занимался убийствами, грабежами и фактически выступал против государственных устоев, в национальных героев не стоит», — сказал глава республики.

При этом он отметил, что в ряде случаев к нарушителям проявляют милосердие. Из всех осужденных участников беспорядков лишением свободы наказали только 26 человек. Токаев также сообщил, что много дел находятся в производстве, так как преступлений было совершено много, и нужно время для разбирательств.

Стоит отметить, что в Казахстане первые приговоры непосредственным участникам беспорядков вынесли 2 июня. Восемь человек приговорили за нападения на правоохранителей к четырём годам лишения свободы условно. Большинство вынесенных приговоров касается краж, грабежей и хищения оружия во время беспорядков. На начало июня было вынесено более 330 приговоров.

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