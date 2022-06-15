Москва, , 14:05 — REGNUM Известный комик Руслан Белый прокомментировал отъезд Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в Израиль. Об этом сообщил портал «‎Народные Новости»‎ 15 июня.

Руслан Белый Кадр из выступления

«Пугачева прямо сейчас жена декабриста. Был бы я сейчас хорошим пародистом, я бы это показал. Она сейчас за мужем. Я в этом плане провоцирую людей, с которыми у меня споры», — заявил артист. Белый также отметил, что у Максима Галкина практически не оставалось возможности остаться в России, поскольку он полностью лишился заработка в родной стране.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дмитрий Киселёв негативно отозвался о Максиме Галкине. По мнению журналиста, в настоящий момент комик является «марионеткой Запада».

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