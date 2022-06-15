Варшава, 15 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. На Украине поражение США и Запада будет серьёзнее, чем во Вьетнаме или Афганистане. Об этом 15 июня заявил вице-премьер Польши, глава польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska.

Ярослав Качиньский

«Пожалуйста, учтите, что поражение Запада, прежде всего Америки, на Украине будет чем-то более серьёзным, чем Вьетнам, не говоря уже об Афганистане» — сказал Качиньский.

Он добавил, что вооруженное противостояние «всегда несёт в себе элемент неожиданности».

По словам Качиньского, Западу не стоит зацикливаться на избегании военного решения конфликта, поскольку это делает его более слабым по сравнению с «противоположной стороной, настроенной более бескомпромиссно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что успехи Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины «разочаровывают».