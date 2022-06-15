Москва, 15 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В настоящее время работа, связанная с назначением послов России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, ведётся. Об этом 15 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

»Я могу сказать, что соответствующая работа идёт», — отметила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что на сегодняшний день наиболее приоритетными задачами является «освобождение территории ЛНР ДНР» и «восстановление разрушенной инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил журналиста, общественного и политического деятеля Родиона Мирошника полномочным послом ЛНР в России. Мирошник ранее был советником главы ЛНР.

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Своего посла в России назначили и власти Донецкой Народной Республики. Им стала политический деятель Ольга Макеева.

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