Москва, 15 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В субъектах России стартовало строительство модульных спортзалов. За три года их будет создано 84 по стране. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивная площадка

Вице-премьер подчеркнул, что строительство быстровозводимых спортивных объектов осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Напомним, предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов президент Владимир Путин поддержал на съезде партии в 2021 году.

«Выполняя поручение президента по привлечению россиян к здоровому образу жизни, правительство проводит работу по созданию в субъектах современной спортивной инфраструктуры в шаговой доступности. В рамках федпроекта «Бизнес-спринт» в регионах стартовало строительство модульных спортзалов. Объекты будут созданы в Ростовской, Самарской и Саратовской областях, а также в Татарстане и Удмуртии. На эти цели из федерального бюджета выделено 390 млн рублей. Всего в ближайшие три года по всей стране будет построено 84 таких спорткомплекса с использованием российских комплектующих и оборудования. Заниматься в них смогут все желающие», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что в 2022 году правительство за счет перераспределения средств, высвободившихся из-за отмены международных соревнований, дополнительно направило около 2 млрд рублей на строительство объектов в рамках федпроекта «Бизнес-спринт». Общая сумма финансирования создания 185 «умных» площадок и 5 быстровозводимых модульных спортзалов из федерального бюджета составила более 5 млрд рублей.

«Модульные залы — по сути те же спорткомплексы, но их преимущество в том, что они быстровозводимы и более экономичны в содержании. Важно, что такие объекты адаптируются к любым погодным условиям и могут работать как летом, так и зимой. Благодаря строительству модульных спортивных залов снижается нагрузка на региональные бюджеты, а жители получают дополнительную возможность — модульные залы доступны для всех и предназначены для занятий индивидуальными и игровыми видами спорта, а также проведения различных соревнований», — сказал министр спорта Олег Матыцин.

Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» утвержден на основе одной из 42 инициатив правительства России. В период 2022–2024 годов по всей стране будет построено около 370 спортивных объектов — открытых «умных» спортивных площадок и быстровозводимых модульных спортивных залов в шаговой доступности, на эти цели будет направлено 12 млрд рублей. К 2030 году в рамках реализации федпроекта в России будет построено более 1000 «умных» площадок и модульных спортивных залов.