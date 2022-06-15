Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM В Казахстане создана комиссия для возвращения в государственную собственность активы, которые были приватизированы незаконно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Такие активы возвращаются в лоно государства. Я абсолютно далёк от мысли «отобрать и поделить». Всё, что мною сделано, законно», — сказал Токаев.

Он добавил, что также была создана комиссия, которая проверяет законность вывода за границу финансов, чтобы вернуть те, что были выведены незаконно. Казахстанский президент не исключает, что на исполнение этой задачи могут уйти годы.

«Этой работой нужно заниматься, поскольку такие активы вывозились заграницу вопреки законам, и они должны обрести своего законного владельца. А законным владельцем по нашей конституции является народ», — подчеркнул Токаев.

Напомним, о намерении пересмотреть итоги приватизации в Казахстане Токаев объявил в марте. Он поручил это проводить минфину республики и правоохранительным органам.

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