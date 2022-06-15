Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Проект Северного морского пути будет реализован в соответствии с заложенными задачами вне зависимости от ситуации на Украине. Об этом 15 июня заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов на полях ПМЭФ.

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«Стратегически долговременно какого-либо влияния, поскольку проект долговременный, ситуация на Украине повлиять не может. Какой-то кратковременный эффект может оказать… Он будет несомненно реализован в соответствии с теми целями и задачами, которые были заложены при утверждении данного проекта», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути.

При проработке вопроса правительство должно обратить внимание на «развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года».

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