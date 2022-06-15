Лондон, 15 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Агрессивность, которую страны НАТО проявляют в конфликте на Украине, вынуждает однозначно определить НАТО, ЕС, Запад в целом в качестве врагов и действовать в отношении них соответствующим образом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 июня, комментируя заявление посольства России в Великобритании.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Как сообщалось ранее, представители посольства заявили, что британское правительство должно нести ответственность за поставки вооружений Украине. Все предыдущие призывы к Лондону проявлять осмотрительность в данном вопросе были проигнорированы, отметили также дипломаты.

«Не вижу формальных причин предъявлять странам НАТО, в частности Великобритании, претензии за поставки вооружений и боеприпасов на Украину. Поставленный ими в Киеве режим — их союзник, пусть эти союзные отношения и не в полной мере оформлены. Они именно для войны с нашей страной его там и водворили и готовы за эту военно-политическую установку отвечать. Англичане на Украине действительно будут идти до конца.

Что же до нас, то увещевания и угрозы, как мне это видится, не работают: западное, в том числе британское, оружие на Украину идёт, причём в возрастающих объёмах. Тут не увещевать надо, а уничтожать — само оружие, инструкторов, наёмников. Судя по новостям, всё это уничтожается, но обстрелы Донецка становятся всё более варварскими, страдает мирное население и на территории нашей страны. За это тоже кто-то должен нести ответственность. Так что прежде чем наказывать британцев за их позицию в военных действиях на Украине и соучастие в военных преступлениях укровоенщины, надо решить эти два вопроса. Иначе слова дипломатов повисают в воздухе, а это всегда ущерб для авторитета страны.

У меня такое впечатление, что агрессивность, которую страны НАТО проявляют в конфликте на Украине, раздражает некоторых политиков в России не потому, что она служит подтверждением их исконной враждебности нашей стране, а потому, что она требует, наконец, реальных действий с нашей стороны. Она вынуждает однозначно определить НАТО, ЕС, Запад в целом в качестве врагов и действовать в отношении них соответствующим образом. А этого всё ещё кое-кому делать не хочется. Вот и шлём вместо «Калибров» по «центрам принятия решений» увещевания за увещеваниями в дипломатические ведомства», — отметил Михаил Демурин.