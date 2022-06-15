Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Двойным выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в полдень 15 июня символически открылся Петербургский международный экономический форум 2022 года. Одновременные выстрелы произвели губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и прибывший в город глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Выстрел из пушки Петропавловской крепости (архивное фото) МКФ «Послание к человеку»

На кадрах, которые опубликовал в Telegram вице-губернатор Алексей Корабельников, видно, как губернатор Северной столицы и глава ДНР по команде отвечающего за полуденный выстрел офицера дают двойной залп из гаубиц Д-30, используемых для этой петербургской церемонии.

Кстати, эти гаубицы широко применяются подразделениями ВС РФ, ДНР и ЛНР в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В этом году ПМЭФ пройдёт с 15 по 18 июня. Торжественное открытие состоится 16 июня. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании форума 17 июня в очном формате.