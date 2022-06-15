* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM На Петербургский международный экономический форум прибыли заместитель главы Торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и временный поверенный в делах Афганистана в РФ Джамал Насир Гарвал, сообщает 15 июня РИА Новости.

Афганистан

Представители правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осматривают павильоны форума,

Ранее глава афганской дипломатической миссии в РФ Джамал Насир Гарвал сообщил журналистам, что Кабул хочет закупить у Москвы 2 млн тонн пшеницы и 5 тыс. тонн нефти и в целом «развивать экономическое сотрудничество с Россией».

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Возможность признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) российским правительством, существует. Об этом «Первому каналу» заявил спецпредставитель России в Афганистане Замир Кабулов.