Бухарест, 15 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Киевский режим должен будет вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня, заявил 15 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — заявил Макрон на пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом.

Макрон добавил, что в этот день ЕС также будет «сидеть за столом этих переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил, что «Франция сделала все, чтобы избежать» ситуации вокруг Украины.

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