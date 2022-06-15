* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Москва не последует решению Запада не признавать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. «Возможность» того, что оно будет признано российским правительством, существует. Об этом российскому государственному Первому каналу заявил спецпредставитель России в Афганистане Замир Кабулов.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдают нормы международного права.

Россия, член Совета Безопасности ООН, по-прежнему признаёт «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой, но установила с ним неформальные связи, наряду с Китаем и Ираном.

«Это возможно, — цитирует Кабулова информационное агентство «Анадолу», имея в виду признание Москвой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). — Условия признания определены президентом России и министром иностранных дел».

Он положительно отозвался о готовности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничать с Россией и действовать в соответствии с международным правом.

Кабулов подтвердил, что министр торговли правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен посетить Москву.