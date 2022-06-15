Каменский район, Ростовская область, 15 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Каменском районе Ростовской области огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший утром 15 июня на птицефабрике. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

ИА REGNUM Птицефабрика

Сообщение о возгорании на улице Лебединой на хуторе Старая Станица (Каменский район) в экстренные службы поступило примерно в 6:20 мск. Огонь распространился на площади 120 кв. метров. Чуть более часа пожарные расчёты вели борьбу с пламенем. В 7:35 мск было объявлено о ликвидации пожара.

На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники.