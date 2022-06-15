Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и министр иностранных дел страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил 15 июня глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Eneas De Troya Делси Родригес

Родригес и Тортоса, уточнил он, скоро прибудут в Россию. Ожидается их встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях форума.

«Будет встреча Делси Родригес с министром, в ходе которой, как мы понимаем, он тоже будет участвовать», — сказал Щетинин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум стартовал 15 июня. В нём примут участие официальные делегации из более чем 40 стран мира.

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