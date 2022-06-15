Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Популярная актриса, общественный деятель и инфлюенсер выступит в рамках основной деловой программы Петербургского международного экономического форума. Также на специальной сессии «ПМЭФ. Юниор» Анна проведет public-talk на тему «Блогер — все еще хобби или настоящая профессия».

Дискуссия с Анной Хилькевич состоится 17 июня в 11:30 на специальном стенде Yappy. Актриса затронет вопросы развития цифровых сервисов и актуальных трендов медиапотребления. А 18 июня в 10:20 в рамках деловой программы «ПМЭФ. Юниор» Анна поделится с талантливыми подростками нюансами работы лидером мнений.

«Быть блогером — быть гибким, готовым и открытым к любым изменениям. Ведь для того, чтобы работать с разной аудиторией и быть успешным, нужно осваивать новые платформы, развивать новые навыки и работать над актуальными форматами и видами контента. Я заинтересована в развитии своего аккаунта на российской платформе Yappy. Здесь у каждого есть возможность найти свою нишу, набраться опыта и реализовать новые крутые идеи вместе со мной и другими блогерами», — прокомментировала актриса.

В рамках основной деловой программы на стенде YAPPY также выступят Алексей Савко, Анатолий Цой и Александр Зарубин (Саша Стоун). Кроме того, Анатолий Цой примет участие в «ПМЭФ. Юниор», где в формате public-talk расскажет участникам, почему сегодня короткие видео — лучший инструмент для рекламы и продвижения.

Анна Хилькевич — актриса, ведущая, инфлюенсер и амбассадор YAPPY. Как эксперт с многолетним опытом, она регулярно делится полезными советами с начинающими блогерами, раскрывая подробно все творческие нюансы. Ранее актриса приняла участие в большой пресс-конференции с Владимиром Путиным, где подняла вопрос о взаимодействии с молодёжью в цифровых сервисах.

YAPPY — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.