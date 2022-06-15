Тбилиси, , 19:12 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили по состоянию здоровья опять не будет участвовать в судебном заседании по собственному делу, сообщает 15 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судебный процесс должен состояться сегодня, но адвокаты экс — президента требуют переноса заседания. Сам Саакашвили хочет участвовать в процессе и отстаивать свою позицию.

Параллельно бывший президент ждёт обнародования медицинского заключения. Каково состояние здоровья Саакашвили и можно ли его лечить в Грузии, станет известно через несколько дней. Могут ли отправить экс-президента на лечение за границу, будет зависеть от заключения альтернативной экспертизы.

Напомним, что Саакашвили сейчас проходит медицинское обследование в частной тбилисской клинике.