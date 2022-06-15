Таллин, 15 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Из-за высоких цен на энергоресурсы жители Эстонии, у которых дома есть печи, начали активно запасаться дровами.

Unsplash Дрова

В Центре управления государственным лесом страны (RMK) сообщили, что число заявок на доставку дров выросло наполовину, в итоге образовалась очередь до конца августа нынешнего года. В 2021 году такой ситуации не было, отметили в RMK.

В центре напомнили, что в Эстонии разрешено при наличии навыков приобрести разрешение на самостоятельную заготовку дров в государственном лесу.

Кроме того, в лесу можно собирать валежник, однако в RMK напомнили, что если сучья и ветки несут домой в целях отопления, то за это нужно платить.

Разрешение собрать валежник с одного гектара леса стоит 80 евро.