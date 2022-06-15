Рига, , 11:34 — REGNUM С июля нынешнего года Латвия временно отменяет требование об обязательном содержании в бензине и дизельном топливе определенного количества биодобавки. Как сообщили в министерстве экономики страны, это позволит снизить цены примерно на 10 евроцентов за литр и притормозить инфляцию.

Топливо

Временная приостановка требования по добавлению биокомпонента будет действовать до конца 2023 года.

По сообщению министерства, розничная цена на топливо в стране состоит из пяти компонентов, самым дорогим из которых является биосмесь. Второй по важности — акцизный сбор, за которым следует налог с оборота.

В меньшей степени на цену топлива влияют затраты на содержание заправочной станции, а затраты на хранение аварийных запасов нефти составляют незначительную часть конечной цены топлива.

Латвия в своем решении сослалась на недавнее похожее решение Финляндии, где в апреле 2022 года правительство временно сократило долю биотоплива, добавляемого к моторному топливу. Этот показатель составлял 19,5%, а решение правительства снизило его на 7,5%.