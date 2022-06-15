Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Перед правительством России стоит задача определения длительного горизонта планирования. Об этом 15 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления» на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сейчас перед нами новые задачи: среди них определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей с вами работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации», — заявил Мишустин.

«У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить, вовсе повернуть назад. Предстоит определить, как будут меняться ключевые тренды в связи с новыми обстоятельствами на различных рынках, что произойдёт в конкретных отраслях промышленности, где лучше предусмотреть дополнительную подушку безопасности или ускорить движение вперёд, какое финансирование для этого потребуется, и чем ещё может помочь государство», — указал он.