Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ выстроит прямой диалог с бизнес-сообществом и ответит на вопросы предпринимателей в рамках XXV Петербургского международного экономического форума, сообщили 15 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Стенд Генпрокуратуры на ПМЭФ-2022 Официальный канал Фонда Росконгресс в Telegram

Стенд генпрокуратуры России начал свою работу в Малом пассаже (возле конференц-зала d1) КВЦ «Экспофорум» в «нулевой» день ПМЭФ-2022, 15 июня. Он будет работать до окончания форума.

В условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией и санкционной агрессией западных стран, Генпрокуратура обеспечит равную защиту как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, продолжающих свою деятельность на территории страны и добросовестное выполнение взятых на себя обязательств.

«По указанию генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуроры выстраивают прямой диалог с бизнес-сообществом, реализуя принципы гласности и открытости в деятельности по защите прав предпринимателей», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что для этого используют все возможные формы «обратной связи», включая регулярные личные приемы хозяйствующих субъектов генпрокурором и руководством прокуратур всех регионов страны, а также «Прямую линию для предпринимателей» на Едином портале прокуратуры.

«В рамках работы стенда на ПМЭФ представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.