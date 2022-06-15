Москва, 15 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Уже давно ни мировая экономика, ни экономика России в частности не сталкивались со столь глобальными вызовами, как сейчас. Об этом 15 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления» на Петербургском международном экономическом форуме.

Government.ru Михаил Мишустин

«Особенно ценно это именно сейчас, ведь в этом году дискуссия будет проходить в совершенно иных политико-экономических реалиях — уже давно ни наша, ни международная экономика не сталкивались с подобными вызовами», — заявил Мишустин.

«Антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, к тому же ещё не до конца оправившимся от последствий пандемии. Ну, что и привело к рекордным показателям инфляции во многих странах, подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия, серьёзным дисбалансам в структуре спроса и предложения по другим важным товарам», — указал он.