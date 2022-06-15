Два жителя ДНР погибли за сутки при украинских обстрелах
Донецк, 15 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В ходе обстрелов украинских формирований в Донецкой Народной Республике за сутки погибли два мирных жителя. Об этом 15 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Mstyslav Chernov
Горловка после артобстрела
В штабе рассказали, что за сутки под обстрелы украинских войск попали 18 населённых пунктов республики. Погибли два человека, ещё восемь мирных жителей получили ранения.
Оказались повреждены 37 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Всего боевики за сутки выпустили по ДНР 412 единиц боеприпасов.