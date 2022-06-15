Симферополь, 15 июня 2022, 10:56 — REGNUM Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который начал работу 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Возглавил делегацию председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Крым представил на форуме собственный стенд. Его высота составила четыре метра, а площадь — 90 квадратных метров. На стенде предусмотрены зоны для проведения деловых переговоров и подписания соглашений и меморандумов. В рамках форума власти региона рассчитывают на заключение инвестиционных соглашений на сумму более 60 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, двадцать пятый, юбилейный Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня.