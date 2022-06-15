Симферополь, , 10:56 — REGNUM Делегация Республики Крым участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который начал работу 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Стенд Республики Крым на ПМЭФ-2022 Пресс-служба правительства Республики Крым

Возглавил делегацию председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

«В Санкт-Петербург прибыла представительная делегация республики для участия в ПМЭФ. Нас ждут четыре напряженных и плодотворных дня для презентации инвестиционного потенциала республики и подписания новых инвестиционных соглашений», — сообщила заместитель председателя совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Крым представил на форуме собственный стенд. Его высота составила четыре метра, а площадь — 90 квадратных метров. На стенде предусмотрены зоны для проведения деловых переговоров и подписания соглашений и меморандумов. В рамках форума власти региона рассчитывают на заключение инвестиционных соглашений на сумму более 60 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, двадцать пятый, юбилейный Петербургский международный экономический форум проходит 15–18 июня.