Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Северная Осетия участвует в XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Делегацию республики возглавляет глава субъекта РФ Сергей Меняйло. Она представит на форуме проекты на сумму свыше 63 млрд рублей, сообщили 15 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди них пять проектов, которые имеют «прорывное» значение для Северной Осетии, в том числе по созданию курорта «Мамисон» стоимостью 19 млрд рублей, агропромышленного комплекса на сумму более 34 млрд рублей, транспортно-логистического комплекса стоимостью 5 млрд рублей, форелевого хозяйства на 1 млрд рублей и проекта по развитию новых туристических дестинаций на 4,5 млрд рублей. Все эти масштабные проекты дадут республике свыше 7900 рабочих мест.

Делегация республики планирует подписать на полях форума в Санкт-Петербурге соглашения о сотрудничестве с ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России в сфере создания и развития промышленной инфраструктуры, с Российским Союзом промышленников и предпринимателей, с компанией «1С», а также соглашение о намерениях по созданию частного индустриального парка и о взаимодействии с АО «Медскан» и сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России».