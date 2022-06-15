Москва, , 10:42 — REGNUM На темпах объемах и строительства в России не отразится восстановление территорий Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 15 июня рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ.

Минстрой Minstroy19.ru

Как отметили в ведомстве, слова представителя которого приводит РИА Новости, в настоящее время в процессе восстановления республик Донбасса уже участвует ряд компаний из РФ, а потребность в рабочей силе для таких работ формируется параллельно с оценкой их объема и исследованием территорий.

«Работы, проводимые для восстановления и развития территорий ДНР и ЛНР, не отразятся на объемах и темпах строительства в Российской Федерации», — заявили в Минстрое РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минстрое России заявили, что восстановление жилья, социальных объектов и необходимой инфраструктуры, подготовка к холодам — это первоочередные задачи в рамках восстановления освобождённых территорий Донецкой и Луганской Народных Республик