Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Санкт-Петербург представил на ПМЭФ-2022 свою зону со стендами и макетами, которая заняла более 1600 кв. метров. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ (архивное фото)

Посетители форума смогут увидеть макеты, которые раскрывают туристический и транспортный потенциал Северной столицы, а также представляют проекты в сфере здравоохранения, образования и других. Всех их объединяет тема «Петербург будущего. Новая реальность. Взгляд в будущее».

В рамках ПМЭФ-2022 Петербург станет организатором дискуссионных сессий. В основные дни форума, 16 и 17 июня, город подпишет соглашения по стратегическим направлениям. В первую очередь в области судо- и машиностроения, науки, туризма и других.

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Напомним, что снятие ограничения на использование масок в Петербурге не позволило провести форум полностью без средств индивидуальной защиты. Участникам и гостям ПМЭФ рекомендуют носить маски.