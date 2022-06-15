Торонто, Канада, 15 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун, находящийся с визитом в Торонто, встретился 14 июня с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, встреча состоялась в рамках церемонии запуска Партнерства для обеспечения безопасности цепочек поставок полезных ископаемых. Отметим, что Южная Корея выразила намерение присоединиться к данной инициативе.

Представители двух стран обсудили вопросы глобальной экономической безопасности, включая цепочки поставок ключевых минеральных ископаемых, договорились усилить координацию по вопросам экономической безопасности и реализовать соглашения, достигнутые в ходе встречи лидеров Южной Кореи и США, состоявшейся в прошлом месяце, а также укрепить партнерские отношения в таких отраслях, как полупроводники и аккумуляторы.