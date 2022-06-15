Ростов-на-Дону, 15 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Не менее десяти соглашений, в том числе инвестиционных, намерены подписать власти Ростовской области на полях юбилейного Петербургского международного экономического форума. Донскую делегацию возглавил губернатор Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

«Наш традиционный приоритет, который мы реализуем ещё с сочинских форумов, — конкретные договоренности. Поэтому рассчитываю, что все поступившие заранее предложения тщательно проанализированы. Любые намерения должны быть переведены в русло практической реализации», — подчеркнул глава региона.

В 2022 году планируется заключить не менее десяти соглашений. Одно из главных по объёму вложений связано с жилищным строительством. Ряд соглашений касается сфер телекоминдустрии, логистики, транспорта. Планируется также подписать документы о сотрудничестве с российскими регионами и институтами развития.