Астана, 15 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании нового государственного органа — национального курултая. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Создать национальный курултай при президенте Республики Казахстан», — говорится в документе.

Также указом вводится положение о курултае и его состав. Отмечается, что это будет совещательно-консультативный орган. Его основная задача состоит в выработке идей по консолидации общества.

Председателем курултая стал Токаев. Также в новый орган включили ряд общественных деятелей, депутатов, ученых и деятелей искусств.