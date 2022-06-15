Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Организаторы XXV Петербургского международного экономического форума рекомендуют посетителям использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), несмотря на отмену обязательного масочного режима в Северной столице.

Медицинские маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как сообщает 15 июня РИА Новости, волонтёры форума раздают участникам и гостям маски и рекомендуют их носить в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. При этом в городе с 27 мая отменили обязательность использования СИЗ. Теперь эта мера лишь рекомендация.

Напомним, что в 2020 году ПМЭФ был отменён в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, а в 2021 году форум проходил в условиях жестких анитиковидных мер, в том числе масочного режима.

Отметим, что в Петербурге стартовал первый день экономического форума. Он продлится до 18 июня 2022 года. В рамках мероприятия обсудят актуальные проблемы и подпишут инвестиционные контракты.