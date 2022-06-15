Анкара, , 10:11 — REGNUM Власти Турции ведут переговоры с десятью странами, включая Украину, об аренде земель для сельхозпроизводства. Об этом сообщает 15 июня газета Türkiye.

Стамбул. Турция Alexxx1979

По словам турецкого министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, страна удовлетворяет свои потребности в сельскохозяйственной продукции, но для выращивания продукции на экспорт нужна земля за рубежом. Речь идёт о «современных» поставках.

Турецкая сторона ведёт переговоры об аренде с Украиной, странами Латинской Америки и Африки. Предполагается, что на территории других стран будут выращивать подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго и авокадо. В основном продукция пойдёт на экспорт, заниматься этими продуктами будет частный сектор.

Вопрос земельной аренды обсуждался в ходе недавнего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Турцию. Венесуэльское министерство сельского хозяйства предложило турецкой стороне выращивать пшеницу и забирать себе 70% урожая, а остальное оставлять Венесуэле, отмечает издание.

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