Москва, 15 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Руководство Молдавии готовит свою страну к объединению с Румынией на протяжении последних 30 лет. Об этом 15 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Да власти Молдавии уже 30 лет готовятся присоединить своё государство к Румынии. А начиная с 2009 года занимаются этим не переставая», — заявил эксперт.

Пока, по словам политолога, в действиях молдавского руководства не видно более активных попыток присоединиться к Румынии, нежели прежде.

«Процесс идёт в сторону, обозначеннуюИгорем Додоном, но постепенно», — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее Игорь Додон обвинил власти Молдавии в том, что они готовят страну к слиянию с Румынией.