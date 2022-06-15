Спрингфилд, США, , 09:43 — REGNUM Второй из троих заключенных, сбежавших из тюрьмы в американском штате Миссури, пойман спустя одиннадцать дней после побега. Об этом 14 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Побег Vincepal

Его обнаружили в городе Спрингфилд, который расположен примерно в 96 км к северо-востоку от округа Барри, где находится исправительное учреждение.

9 июня был задержан другой заключенный. Еще один беглый узник пока не найден. Беглецам удалось выбраться через дыру в гипсовом потолке. При этом двое заключенных находились в одной тюремной камере, а третий — в соседней.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Румынии был схвачен особо опасный преступник, который сбежал из приемного отделения больницы в румынской столице Бухаресте, куда его доставили для медицинского освидетельствования.

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