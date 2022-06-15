София, , 09:28 — REGNUM Масштабный пожар вспыхнул в пассажирском поезде София — Бургас в районе города Айтос на юго-востоке Болгарии. Об этом 15 июня сообщает БНР.

Поезд

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 14 июня из-за попавшей в салон вагона искры. В экстренном порядке из состава были эвакуированы в общей сложности 50 человек.

Пожар был потушен силами поездной бригады и экипажами прибывших на место происшествия бригад огнеборцев. Жертв и пострадавших нет. Пассажиры указанного поезда продолжили поездку в других составах и на автобусах.