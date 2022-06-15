Минск, 15 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Свои поздравления генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мину с годовщиной образования ШОС направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав в них на существенный вклад организации в развитие евразийского региона. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Примите поздравления по случаю 21-й годовщины образования Шанхайской организации сотрудничества, которая на протяжении всей своей истории вносит весомый вклад в стабильное и поступательное развитие евразийского региона», — приводит пресс-служба текст поздравительного послания.

Также Лукашенко уточнил, что конкретные результаты деятельности ШОС в области поддержания мира и укрепления доверия, а также углубления многопрофильного экономического и гуманитарного взаимодействия являются очевидными.

«Свидетельством возросшего авторитета организации, в которой многие видят возможность реализовать разнообразные совместные проекты, является последовательное расширение ее границ с вовлечением новых участников», — добавил белорусский президент.

При этом он заверил, что Белоруссия будет и далее активно принимать участие «во всех измерениях организации», а также содействовать раскрытию огромного потенциала единения и партнерства в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спецпредставитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов рассказал, что заявка Белоруссии на присоединение к Шанхайской организации сотрудничества подготовлена и одобрена советом министров республики.