Лондон, 15 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Из-за гнетущих событий в мире люди перестают интересоваться новостями, как показал 15 июня опрос британской исследовательской группы Reuters Institute, передает France-Presse.

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По результатам опроса, проведенного в 46 странах и среди 93 000 участников, доля тех, кто заявил, что активно избегает новостей, увеличилась с 29% до 38% с 2017 года.

В некоторых странах, включая Бразилию (54%) и Великобританию (46%), этот показатель удвоился.

Молодежь, в частности, считает, что новости их расстраивают, но главной причиной падения интереса называет то, что они часто повторяются.

«Я стараюсь избегать того, что вызывает у меня тревогу, и того, что может плохо повлиять на мой день, — сказал исследователям 27-летний респондент из Великобритании. — Я стараюсь не читать новостей о смертях и бедствиях».

Другие говорили, что новости вызывают споры, которых они хотели бы избежать, или внушают ощущение бессилия, а многие молодые люди жаловались, что им трудно понять новости.

Ведущий автор исследования Ник Ньюман говорит, что полученные результаты «особенно неприятны для индустрии новостей».

«Темы, которые журналисты считают самыми важными, такие как политические кризисы, международные конфликты и глобальные пандемии, похоже, как раз те, которые отталкивают некоторых людей», — объясняет он.

Доверие к СМИ упало в половине стран, в которых проводилось исследование, и выросло только в семи. В целом уровень доверия составил 42%.

США показали самый низкий уровень доверия — 26%, сравнявшись со Словакией.

Проблема усугубляется тем, что молодежь все больше отрывается от традиционных СМИ: 15% процентов респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что в качестве основного источника новостей используют TikTok.