Донецк, 15 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел города Донецк. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Удар нанесён в 8:25 с позиций в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования открыли огонь по городу Ясиноватая и посёлку Кременец в Донецкой Народной Республике.