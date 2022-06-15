Москва, 15 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Москве в День памяти и скорби: проведут две акции: «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Вахта памяти» в Александровском саду

Акция «Линия памяти» начнётся 21 июня в 22:00. На Крымской набережной в парке искусств «Музеон» зажгут 1418 свечей. Каждая из них символизирует один день Великой Отечественной войны.

Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» пройдёт 22 июня в Александровском саду с 04:00 до 04:30. В 04:00 прозвучит сообщение Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны и состоится минута молчания. Затем участники молодёжных объединений возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Как ранее сообщало, в 2021 году Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил специальную онлайн-программу к 22 июня.

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