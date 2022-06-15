Прага, 15 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Власти Праги закроют центр помощи беженцам с Украины, поскольку учреждение не может справиться с наплывом желающих. Об этом заявил журналистам мэр чешской столицы Зденек Гржиб.

Freedom House Беженцы

Он отметил, что город исчерпал все возможностями по приему и размещению вынужденных переселенцев. Глава Праги также выразил надежду, что правительство Чехии смоет перенаправить потоки беженцев для их равномерного прибытия.

Кроме того Гржиб пообещал, что поднимет указанный вопрос на встрече с чешским премьер-министром Петром Фиалой.

Как сообщало ИА REGNUMEGNUM, 8 июня издание Rzeczpospolita распространило результаты исследования Варшавского университета, согласно которому большинство граждан Польши выступает против предоставления социальных пособий беженцам с Украины.