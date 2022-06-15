Пекин, 15 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Крупные наводнения произошли в бассейне реки Чжуцзян на юге Китая за последние несколько дней из-за проливных дождей, обрушившихся на регион в последнее время, сообщило во вторник Министерство водных ресурсов КНР, передает 14 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Министерство повысило уровень реагирования на чрезвычайные ситуации для борьбы с наводнениями с уровня IV до уровня III, чтобы усилить работу по предотвращению наводнений. По данным министерства, ливни в бассейне реки Чжуцзян в последнее время привели к повышению уровня воды в ее основных реках, включая реки Сицзян, Бэйцзян и Ханьцзян.

В настоящее время две рабочие группы, направленные министерством, руководят работой по предотвращению наводнений и борьбе с ними в южно-Китайской провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является самым серьезным.