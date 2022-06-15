Пекин, 15 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Госсовет КНР объявил о назначении и отстранении от должности нескольких чиновников, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

Лэ Юйчэн был назначен заместителем главы Национальной администрации радио и телевидения и больше не является заместителем министра иностранных дел. Чжан Биюн был назначен председателем газеты Science and Technology Daily.

Цюй Цивэнь был смещен с поста замминистра экологии и охраны окружающей среды, а Жэнь Хунбинь больше не является заместителем главы Комиссии Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами.

Тан Цзюнь был отстранен от должности заместителя главы Государственного управления рыночного регулирования, а Пэй Цзинцзя больше не является заместителем главы Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР. Чжао Чанхуа больше не занимает пост заместителя главы Национальной иммиграционной администрации.