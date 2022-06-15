Донецк, 15 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Населённые пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике попали подд обстрел украинских войск. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 5:10 с украинских позиций в Курдюмовке выпущено восемь снарядов калибра 152 мм по Горловке.

В 6:00 с позиций в населённом пункте Жованка работал миномёт. По Зайцево (южное) выпущено 20 мин калибра 60 мм.