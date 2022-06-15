Хэфэй, Китай, , 08:00 — REGNUM Китайская лаборатория по исследованию дальнего космоса приступила к работе, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает 14 июня агентство Синьхуа.

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Лаборатория, созданная совместно CNSA, провинцией Аньхой и Университетом науки и технологий Китая, имеет штаб-квартиру в Хэфэе, столице провинции Аньхой. По данным CNSA, завершены различные подготовительные работы и запущен новый этап эксплуатации и комплексного строительства.

Создание лаборатории является важным шагом на пути к реализации стратегии инновационного развития и укреплению стратегической мощи страны в области науки и технологий, сказал глава CNSA Чжан Кэцзянь во время видеоконференции лабораторного совета.

Он подчеркнул важность превращения лаборатории в крупномасштабную комплексную исследовательскую базу национального уровня, а также в инновационный центр с глобальным влиянием.