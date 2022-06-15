Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 15–18 июня, запланировано подписание соглашений о социально-экономическом партнерстве правительства Алтайского края и инвесторами — санаторием «Алтай Вест» и компанией «КОР Менеджмент» (гостиничный комплекс под брендом «Azimut Hotels»).

Антон Денисенко Белокуриха. Алтайский Край

Заявленные ими инвестиционные проекты предусматривают строительство нового санатория и гостиничного комплекса с общим номерным фондом более 700 единиц и объемом инвестиций в размере 10 млрд. рублей, сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Реализация инвестиционных проектов в рамках соглашений является стратегическим решением для развития города-курорта Белокурихи, площадки «Белокуриха горная», а также увеличения турпотока в Алтайский край, в том числе с возможностью использования оздоровительных программ.

Также на форуме будет подписано дополнительное соглашение между правительством Алтайского края и Госкорпорацией «Туризм. РФ» о сотрудничестве с целью разработки мастер-плана и развития площадки «Белокуриха горная» в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщало ИА REGNUM, на юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме Северная столица планирует заключить инвестиционные контракты на общую сумму в 400 млрд рублей

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