Циндао, Китай, , 07:50 — REGNUM Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Йоуся встретился 12 июня с начальником штаба пакистанской армии Камаром Джаведом Баджвой в прибрежном городе Циндао на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Пакистан и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Чжан отметил, что, будучи всепогодными партнерами по стратегическому сотрудничеству, Китай и Пакистан поддерживают тесную координацию и твердо поддерживают друг друга. Чжан сказал, что Китай готов укреплять связи и сотрудничество, углублять практические обмены и работать над более тесными военными отношениями с Пакистаном.

Баджва сказал, что дружба между двумя странами нерушима и крепка, как скала. Пакистан готов укреплять диалог и координацию с китайскими военными, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, бороться с террористическими силами и повышать способность обеих сторон справляться с различными вызовами безопасности. Баджва добавил, что Пакистан будет работать с Китаем для защиты общих интересов двух стран и содействия региональному миру.