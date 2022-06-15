Сеул, 15 июня, 2022, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 9435 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его данным, 104 зараженных прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом накануне в Южной Корее выявили 3 828 зараженных за сутки, что является рекордно низким показателем с 11 января 2022 года. Тем не менее центр указывает, что этот резкий спад связан с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 248 479. Также за минувшие сутки в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 399 человек.