Чэнду, Китай, , 04:15 — REGNUM Археологи недавно сделали несколько ошеломляющих открытий на знаменитом месте руин Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Маска Саньсиндуй Tyg728

На этом месте была раскопана сокровищница изысканных бронзовых, золотых и нефритовых изделий, в том числе по меньшей мере 10 бронзовых изделий, найденных впервые в истории человеческой цивилизации.

Совместная группа археологов из Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Пекинского университета, Сычуаньского университета и других научно-исследовательских институтов и университетов провела раскопки шести жертвенных ям на этом месте с 2020 года.

Новые находки в основном были извлечены из жертвенных ям № 7 и № 8, в результате чего общее количество предметов, обнаруженных в шести ямах в Саньсиндуе, достигло почти 13 000, по данным Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань.

Бронзовая шкатулка с зеленым нефритовым изделием внутри, которая была обнаружена в яме № 7, является изюминкой среди недавно найденных артефактов. Верхняя и нижняя части сосуда закрыты сетчатыми крышками в форме черепахи, а боковые стороны шкатулки украшены бронзовой петлей, ручками в форме драконьих голов и несколькими бронзовыми ленточками. По словам археологов, анализ микротрещин показал, что шкатулка была завернута в шелк.

«Не будет преувеличением сказать, что этот сосуд единственный в своем роде, учитывая его характерную форму, тонкое мастерство изготовления и оригинальный дизайн. Хотя мы не знаем, для чего использовался этот сосуд, мы можем предположить, что древние люди дорожили им», — сказал профессор Сычуаньского университета Ли Хайчао , который руководит раскопками в яме № 7.

В яме также были найдены нефритовые изделия и бронзовые украшения, статуэтки и колокольчики. В соседнем котловане № 8 археологи обнаружили множество артефактов, в том числе бронзовые головы с золотыми масками, бронзовую скульптуру с человеческой головой и телом змеи, бронзовый алтарь, гигантское мифическое существо из бронзы и бронзовый предмет в форме дракона со свиным носом.

«Скульптуры очень сложные и творческие, отражающие сказочный мир, который представляли себе люди того времени, и они демонстрируют разнообразие и богатство китайской цивилизации», — сказал доцент Пекинского университета Чжао Хао , который возглавляет раскопки котлована № 8.

Вокруг ям археологи также обнаружили пепелища, архитектурные фундаменты и небольшие жертвенные ямы, а также культурные реликвии, а также бамбук, тростник, соевые бобы, крупный рогатый скот и кабаны, которые, возможно, были принесены в жертву. Руины Саньсиндуй, первоначально обнаруженные в конце 1920-х годов, были названы одной из величайших археологических находок XX века в мире.

Расположенные в городе Гуанхань, примерно в 60 км от столицы провинции Чэнду, руины площадью 12 квадратных километров, как полагают, являются остатками царства Шу, возраст которых составляет от 4500 до 3000 лет.