Богота, 15 июня, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Полицейские силы Колумбии приведены в состояние повышенной готовности из-за планов радикальных группировок совершить акты насилия по всей стране и сорвать второй тур президентских выборов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу колумбийской полиции Хорхе Луиса Варгаса.

National Police of Colombia Полиция Колумбии

Голосование должно пройти 19 июня. Варгас сообщил, что намерения злоумышленников были раскрыты благодаря наблюдению за социальными сетями, где с поддельных или анонимных учетных записей распространялись соответствующие сообщения.

Полиция уже провела по меньшей мере 57 рейдов, а также задержала не менее 267 членов радикальных группировок, включая лиц, которые причастны к мародерству и вандализму в рамках акций протеста против политики правительства в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Высший суд колумбийского города Ибаге постановил взять на пять дней под домашний арест действующего президента Колумбии Ивана Дуке. Сам глава государства назвал решение инстанции неконституционным.